Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который посоветовал Киеву чаще демонстрировать благодарность западным партнерам за военную помощь.

Комментарий прозвучал в Вильнюсе, во время пресс-конференции президента Украины.

"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - сказал Зеленский.

Сегодня Уоллес заявил, что Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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