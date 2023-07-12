"Пусть напишет мне, как нужно благодарить". Зеленский ответил Уоллесу, недовольному реакцией Киева на помощь
Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который посоветовал Киеву чаще демонстрировать благодарность западным партнерам за военную помощь.
Комментарий прозвучал в Вильнюсе, во время пресс-конференции президента Украины.
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - сказал Зеленский.
Сегодня Уоллес заявил, что Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.
Между тем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.
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