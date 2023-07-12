Поставки оружия и помощь с реформами. СМИ публикуют полный список заявлений "Большой семерки" по Украине
Появились подробности резолюции, принятой странами G7 на саммите НАТО и касающейся гарантий безопасности для Украины.
Их публикует газета Financial Times.
Обязательств вступать в войну с РФ на стороне Украины в документе ожидаемо нет.
Основные пункты по обязательствам стран-гарантов таковы:
- поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и море", обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите, что должно способствовать Украине освободить свою территорию и модернизировать армию;
- обещание продолжения поддержки Киева независимо от политических изменений в западных столицах (по этому пункту FT оставляет скептический комментарий: мол, дороговизна такой поддержки наверняка вызовет недовольство парламентов и граждан западных стран, создав трудности для ее оказания);
- обещание помочь Украине с осуществлением реформ, которые нужны для будущего вступления в НАТО, в том числе судебной реформы и внедрения гражданского контроля за вооруженными силами;
- обязательство "направить приглашение" Украине присоединиться к Альянсу, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия" (фактически то же самое, что и в декларации саммита НАТО);
- обязательство увеличить программу обучения украинских военных, а также способствовать развитию промышленной базы Украины;
- странам, не входящим в G7, предлагается согласовать свои собственные обязательства в области безопасности один на один с Украиной.
Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Украине не потребуется ПДЧ, но необходимы реформы – политические, правовые, реформы демократических институтов.
При этом другая представительница США на просьбу привести какой-либо конкретный пример реформ, ответила, что "отчасти это задача Украины - определить реформы и прогресс, который она планирует достичь".