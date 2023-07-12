США и другие страны НАТО согласовали существенный пакет помощи Украине. Подробности этой помощи пока не разглашаются.

Об этом заявила старший директор Совета национальной безопасности США по Европе Аманда Слоут, передает CNN.

Также она сообщила, что первое заседание Совета Украина-НАТО сегодня состоится до двусторонней встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, на которой они обсудят "ближайшую и долгосрочную поддержку Украины".

После этого Байден выступит с "важным докладом о внешней политике, размышляя о силе и могуществе альянса НАТО".

Ранее СМИ сообщали, что союзники обсудят сегодня пакет совместной помощи, в который войдут тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

А глава ОП Ермак тем временем смайликами дает понять, что Германия одобрила некую поставку ракет Украине.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине 50 дальнобойных ракет SCALP.

Также по данным СМИ, в администрации Байдена идут "тихие дебаты" по поводу отправки в Украину ракет ATACMS.