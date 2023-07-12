Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters
Средства пойдут на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.
Также на саммите НАТО союзники обсудят еще один пакет совместной помощи, в который войдут тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.
Ранее мы писали о том, что Норвегия увеличит военную помощь Украине до 950 млн долларов в 2023 году.
А Германия и Франция объявят о новых пакетах помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе.
Также мы писали о том, что в администрации Байдена идут "тихие дебаты" по поводу отправки в Украину ракет ATACMS.
Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.
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