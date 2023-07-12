Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters

Средства пойдут на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.

Также на саммите НАТО союзники обсудят еще один пакет совместной помощи, в который войдут тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Ранее мы писали о том, что Норвегия увеличит военную помощь Украине до 950 млн долларов в 2023 году.

А Германия и Франция объявят о новых пакетах помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе.

Также мы писали о том, что в администрации Байдена идут "тихие дебаты" по поводу отправки в Украину ракет ATACMS.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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