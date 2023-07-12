В среду, 12 июля, в Украине идет 504-й день войны с Россией.

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12 июля

07.45 Страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

Об этом заявил премьер Великобритании Риши Сунак.

По его словам, "Семерка" определит, как поддерживать обеспечение безопасности Украины в ближайшие годы, "чтобы прекратить войну, сдержать и ответить на любые будущие нападения".

В частности, страны G7 намерены поставить больше вооружения, ускорить обмен разведданными, помочь в киберзащите, расширить программы обучения украинских военных и развивать промышленную базу в Украине.

07.15 Ночью силы РФ совершили очередную воздушную атаку на Киев. По предварительной информации, были использованы дроны типа "Шахедов". Это уже вторая подряд ночная атака на столицу.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами ПВО. Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало.

Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.