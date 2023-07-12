Анализируем 504-й день войны в Украине.

Саммит НАТО. Дилемма "условий"

Сегодня начался второй день саммита Северо-атлантического альянса в Вильнюсе. Результаты первого дня мы анализировали здесь.

В отличие от вчерашнего дня, там появился Владимир Зеленский и провел ряд встреч - в том числе с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом США Байденом.

Причем сегодня украинский президент был гораздо менее критичен к саммиту, чем вчера. Западные СМИ пишут, что его вчерашние негативные оценки коммюнике - где нет приглашения Украины в Альянс, но есть изложение неких условий для вступления - вызвали "ярость" у американцев.

Но, учитывая, что сегодня Зеленский встретился и с Байденом, и с другими лидерами западных стран, видимо, ситуацию удалось как-то сгладить.

Самой резонансной темой стали уже упомянутые условия, которые должна исполнить Украина для получения приглашения в Альянс. И, хотя четкого списка таких условий нет, и Украина требует их озвучить, на эту тему уже высказались многие представители стран военного блока.

Министр обороны Германии Борис Писториус обозначил условия НАТО как "демократический контроль над вооруженными силами". То есть, из этой логики, власть в Украине должна стать более "демократической" и провести некие реформы.

Также Писториус заявил, что принимать Украину в Альянс целесообразно только в случае наступления прочного мира и решения вопроса границ.

"Любое членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что присоединение к альянсу может быть сорвано почти немедленно любой акцией", - заявил министр, отвечая на вопрос, сможет ли Россия сорвать вступление Украины, атакуя ее беспилотниками.

Видимо, это еще одно условие - по крайней мере, для Германии. Впрочем, другие страны его не озвучивали (хотя скорее всего многие из них рассуждают примерно так же) и сосредоточились на внутриполитических реформах для Киева.

В США заявили, что главное условие вступления Украины - "наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов". "И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", - сказал координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби.

Среди ожидаемых реформ он назвал искоренение коррупции, развитие демократических институтов, создание сильной судебной системы, установление верховенства права.

То есть Запад сейчас акцентирует внимание на проведении в Украине тех реформ, которые к армии прямого отношения не имеют. И которые он лоббирует в Украине в общем-то десятилетиями. И это во-многом нивелирует эффект от отмены Плана действий по членству в НАТО для Украины. Ведь все равно получается нужно будет выполнять некие условия, прежде чем получить приглашение в Альянс. И хоть этот процесс и не будет носить название "ПДЧ", но по сути это мало что меняет. Тем более, что условия по реформам госуправления и борьбе с коррупцией Украина может выполнять долгие годы.

В Киеве распространено мнение, что это некая форма "забалтывания вопроса" - на фоне нежелания части стран Запада вообще принимать Украину в Альянс. Либо желания использовать данный вопрос для торгов с РФ.

Это отчасти правда. Такие сигналы с Запада переодически поступают.

Но дело не только в этом. Сложившийся в Украине политический и экономический уклад действительно радикально не вписывается в западную систему координат. Причем за время войны этот уклад ещё более отдаляется от европейских норм (например - по коррупции, увеличение которой признал недавно экс-глава НАБУ Сытник).

Об этом моменте ещё месяц назад "Страна" писала со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Напомним цитату:

"Несмотря на всю зависимость Украины от внешней поддержки, реально на внутренние процессы в стране Запад влияет слабо. Вопросы, как и прежде, решает спайка чиновников, силовиков и бизнеса. А если брать местный уровень - то велико влияние криминалитета. Для Запада эта система непонятна и плохо поддается управлению, а потому американцам и европейцам представляется опасной идеей запускать ее внутрь НАТО и ЕС.

До конца войны на таких темах внимание акцентировать западные союзники не будут. И авансом могут давать любые обещания. Но когда, после войны наступит время уже предметно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО, то все эти вопросы тут же поставят ребром. Тогда и начнутся проблемы.

Перескочить через них можно только на уровне геополитической мега-сделки, с которой согласятся все стороны. Когда, например, конфликт в Украине замораживается по "корейскому сценарию", а в обмен на это, в качестве компенсации за потери территории, Украину сразу берут в ЕС. То есть не мир в обмен на территории, а мир и вступление в ЕС в обмен на территории.

Вступление в НАТО таким экспресс-способом маловероятно из-за опасения Запада войны с Россией. Но в ЕС - теоретически возможно. Впрочем, пока подобная сделка не просматривается", - говорит источник.

Гарантии безопасности от G7

Сегодня на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины.

Как и ожидалось обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но есть другие пункты:

1. Страны обязуются продолжать предоставлять Украине:

- помощь в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также содействие повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами;

- поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

- тренировки и обучение украинских вооруженных сил;

- обмен разведданными и сотрудничество;

- поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Эти позиции будут предоставляться как сейчас, так и после окончания войны и в случае начала новой.

2. Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, реконструкция и восстановление с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.

3. Оказание технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять реформы, необходимые для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям.

Прописаны и обязанности Украины:

a) вносить "положительный вклад" в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности партнерской помощи.

б) продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, уважения прав человека и свободы СМИ

в) продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности, путем усиления "демократического гражданского контроля" над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

Отметим, что это лишь рамочный документ - детальнее гарантии будут прописаны во время отдельных переговоров с Украиной.

Глава Офиса президент Ермак также подтвердил, что это ещё не сами гарантии, а декларация о начале переговоров с Украиной по их подписанию. То есть, их проработают и подпишут позже. Ермак рассчитывает, что это произойдет до следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Главный вопрос - будут ли в итоговом документе обязательства по конкретным объемам и срокам поставок военной и финансовой помощи. Либо же Запад не захочет связывать себе руки и каждый раз будет решать по ситуации.

Наиболее вероятен именно второй вариант - по крайней мере, именно такую модель предоставления помощи мы наблюдаем сейчас. И пока что она мало чем отличается от озвученных "Семеркой" гарантий.

Косвенно это подтвердил и Владимир Зеленский. Сегодня он дал понять, что уровень поддержки будет зависеть от успехов Украины на поле боя.

По его словам, Украину не будут десятилетиями поддерживать партнеры, если украинские войска будут стоять на месте.

"Нам пообещали поддержку столько, сколько понадобится. Но и многое зависит от того, что у нас будет на поле боя. Мы не вправе ожидать, что будем стоять на месте, а нас десятилетиями будут поддерживать", – сказал Зеленский.

При этом надо полагать, что обязательства Украины по реформам могут быть как раз выписаны более конкретно. Поскольку они имеют прямое отношение к упомянутым выше условиям для приглашения в Альянс.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, ВСУ ведут наступление под Бахмутом, а также на южном фронте.

На Бахмутском направлении на направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка "имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах". При этом противник сделал попытку контратаки в районе Григоровки и восточнее Орехово-Васильевки.

Российские паблики сообщают, что украинские силы продвинулись в районе Берховки к северу от Бахмута, но потом отошли под огнем артиллерии. Также россияне пытаются контратаковать к западу от Клещеевки к югу от Бахмута (сама Клещеевка остается под контролем россиян, о чем пишут и украинские военные паблики).

То есть продолжаются упорные бои на флангах Бахмута.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели наступательные действия в районе Веселого, сообщает Генштаб. Российские паблики заявляют о продолжающихся боях под Торским - в направлении от Кременной в сторону Лимана.

Вчера мы сообщали, что РФ перешла там в наступление. Украинский военный эксперт Контстантин Машовец пишет, что россияне пытаются выбить ВСУ с северо-восточных окраин Торского. Украинские военные паблики описывают российские цели на этом участке как завладение Серебрянским лесничеством и закреплением на восточном берегу реки Жеребец. А после развернуться на юг и выйти на левый берег Северского Донца, чтоб создать оттуда угрозу флангам группировки украинской армии, которая находится в районе Северска и Белогоровки.

На Запорожском фронте основные бои разворачиваются северо-восточнее Работино (направление Орехов - Токмак), где ВСУ смогли двое суток назад продвинуться, пишут военные телеграм-каналы РФ. Сейчас, суля по их сообщениям, идут как российские контратаки на взятые Украиной позиции, так и отражение новых атак ВСУ.

Украина детали боев на данном направлении пока не сообщает.

"Вагнер" прощается с оружием

Сегодня минобороны РФ заявило, что вооружение ЧВК "Вагнер" передано российской армии.

Это очень внушительный арсенал: 2 тысяч единиц техники и вооружения, среди которых: сотни танков, РСЗО, "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов (российские военкоры пишут о 25 тысячах снарядов разных калибров) и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

По заявлению МО РФ десятки единиц техники ни разу не применялись в бою. Также публикуется видео с переданным вооружением. При этом военкоры пишут, что значительная часть снарядов находилась на тыловых складах "Вагнера" в Воронеже и задаются вопросом - почему их не доставили на передовую, когда Пригожин требовал боеприпасы от Шойгу и Герасимова (по распространенной версии, как уже писала "Страна", в реальности снарядного голода у "Вагнера" не было, а подобными заявлениями Пригожин готовил почву для мятежа).

Так или иначе, но если информация от минобороны РФ соответствует действительности, то произошло фактически разоружение "Вагнера". Нельзя исключать, что какое-то количество стрелкового оружия или гранатометов на руках у "вагнеровцев" осталось, но без тяжелого вооружения и систем ПВО шансы на успех нового мятежа, если ЧВК его захотят вновь поднять, минимальны. Поэтому сегодняшнее событие знаковое - ведь ранее сохранялась двусмысленная ситуация, когда взбунтовавшееся подразделение осталось при оружии, а значит, в теории "могло повторить".

Кроме того, факт сдачи оружия говорит еще и о том, что руководство ЧВК в лице Пригожина и Кремль все же достигли каких-то договоренностей.

На это указывает и недавнее заявление Пескова о встрече Пригожина и Путина - что было весьма характерным маркером, учитывая, что накануне российские СМИ яростно критиковали куратора "Вагнера".

А сегодня стало известно, что связанные с Пригожиным компании уже после мятежа заключили как минимум девять контрактов с государством на сумму более миллиарда рублей. Это подряды на еду для московских школ, больниц и детского лагеря "Артек" в Крыму.

Также, как пишет RTVI, прежние контракты с компаниями Пригожина не будут расторгаться и МИД.

Иными словами, Кремль, хотя и отобрал приносившие основной доход главе ЧВК подряды с минобороны, все же часть госконтрактов ему для "кормления" оставил. А "Вагнер", со своей стороны, сдал тяжелое вооружение. Что выглядит как некая сделка, по которой стороны решили "мирно разойтись".

Но вопрос остается по дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер".

Вчера в минобороны Беларуси заявили, что готовятся принимать наемников у себя в стране. И, видимо, эта часть сделки, о которой было объявлено сразу после мятежа, также еще актуальна.

Судя по всему, в Беларусь уйдет часть "Вагнера", которая не пожелала переходить под руководство минобороны РФ и не разошлась по домам.

Чем "вагнеровцы" дальше займутся у Лукашенко - вариантов может быть несколько.

Во-первых, это обучение белорусской армии (о такой возможности уже заявило минобороны Беларуси), а также российских новобранцев, которых тренируют на полигонах в РБ. Во-вторых, коммерческая работа по контракту за границей, если эту сферу в Кремле решат сохранить за Пригожиным. Теоретически сохраняется вероятность и возвращения "Вагнера" на фронт в Украину. По крайней мере на это еще недавно активно намекали сами "вагнеровцы". Однако теперь, после сдачи тяжелых вооружений (если, повторимся, их действительно сдали), это выглядит малореальным. По крайней мере выглядит малореальным возвращение на фронт ЧВК "Вагнер" как прежней структуры, а не "вагнеровцев", которые согласятся служить в российской армии.

Впрочем, весь этот расклад будет актуальным только если стороны не захотят переиграть договоренности. Чего исключать нельзя.