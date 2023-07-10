Австралия направит в Германию разведывательный самолет E-7A Wedgetail для поддержки Украины. Он будет защищать гуманитарные и военные логистические узлы, через которые идет помощь Киеву.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на своей странице в Twitter.

"Мы отправим самолет Королевских ВВС Австралии в Германию, чтобы защитить поток помощи Украине", - написал Альбанезе.

В офисе премьера добавили, что самолет E-7A Wedgetail начнет миссию в октябре, развертывание будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала. Миссия продлится около шести месяцев.

"Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси.

Известно, что Wedgetail оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

Напомним, недавно Австралия выделила Украине пакет военной помощи на 74 млн долларов, куда войдут техника и снаряды.

А в прошлом году австралийские военные направились в Великобританию обучать украинские силы.