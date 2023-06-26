Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 74 млн долларов.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщает Sky News Australia.

По его словам, в новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Канберра предоставит ООН более 6,5 млн долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины.

Напомним, еще зимой министр обороны Австралии Ричард Марлес заявлял, что Канберра собирается передать Украине беспилотники для ВСУ и объявит о введении новых санкций против России.

Также мы писали, что в прошлом году австралийские военные направились в Великобританию обучать украинские силы.

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Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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