США выделили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Что в него войдет
Госдепартамент объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.
"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я санкционирую наш 40-й пакет для Украины, который включает американское оружие и технику на сумму 325 миллионов долларов. Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя", - отметил Блинкен.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале рассказал о том, что входит в новый пакет помощи США:
- 10 БТР Stryker;
- 15 БМП Bradley;
- "Стингеры", "Джавелины";
- ракеты TOW (для "Пэтриотов").
Накануне СМИ сообщали, что Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью до 325 миллионов долларов.
Всего лишь несколько дней тому назад Вашингтон заявил выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,1 млрд долларов.