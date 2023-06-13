Госдепартамент объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я санкционирую наш 40-й пакет для Украины, который включает американское оружие и технику на сумму 325 миллионов долларов. Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя", - отметил Блинкен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале рассказал о том, что входит в новый пакет помощи США:

10 БТР Stryker;

15 БМП Bradley;

"Стингеры", "Джавелины";

ракеты TOW (для "Пэтриотов").

Накануне СМИ сообщали, что Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью до 325 миллионов долларов.

Всего лишь несколько дней тому назад Вашингтон заявил выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,1 млрд долларов.