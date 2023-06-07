В среду, 7 июня, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него, в частности, вошли вездеходы Bandvagn 206.

Об этом сообщило немецкое правительство.

Помощь предусматривает:

восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

2 тысячи боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard;

14 беспилотников VECTOR;

16 единиц автотехники;

три антидроновые системы, два грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом;

11 тысяч сухпайков.

Двузвенные вездеходы Bandvagn BV206 шведского производства имеют хорошую проходимость на сложной местности и оснащены кольцевой установкой для одного 7,62 мм или 12,7 мм пулемета. Их разработали для работы в условиях Арктики, пустыни или джунглей. Вездеход способен перевозить водителя и 11 бойцов в полной экипировке. К тому же он защищает от огня стрелкового оружия и небольших обломков артиллерийских снарядов.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты также предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также система ПВО Avenger.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.