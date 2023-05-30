США в среду предоставят дополнительные 300 миллионов долларов новой военной помощи Украине в пакете, который, как ожидается, будет содержать боеприпасы для системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники.

Как сказали источники, кроме ракет для ЗРК Patriot, в пакете военной помощи будут предусмотрены ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства.

Среди конкретных типов амуниции, которая может быть в очередном американском пакете помощи, упоминаются неуправляемые авиационные ракеты Zuni и ракеты AIM-7 класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением.

Также, пишет "Голос Америки", США предоставят системы ПВО Avenger и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Отметим, что Avenger - это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости.

Недавно американские СМИ писали, что от пакета помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около шести миллиардов. Это означает, что американское финансирование поставок вооружений может иссякнуть к середине лета.

Между тем сегодня стало известно, что США в среду объявят о новых санкциях против РФ, связанных с ужесточением экспортного контроля в отношении России.