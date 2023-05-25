США и другие страны контактной группы по поддержке Украины за время существования этого объединения обязались выделить Киеву военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" в четверг, 25 мая, в режиме онлайн.

"В общей сложности, контактная группа пообещала предоставить Украине помощи в области безопасности на 65 млрд долларов", - сказал Остин

Он добавил, что в дальнейшем для продолжения оказания военной помощи Киеву "нам нужно будет делать больше усилий, заняться поиском креативных способов наращивания наших мощностей по производству вооружения".

При этом глава Пентагона заверил, что США и их партнеры по-прежнему полны решимости продолжать помогать Украине.

Кроме того, Остин надеется на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется "в ближайшие недели".

Напомним, накануне Госдеп США одобрил поставку Украине ещё одной системы ПВО NASAMS.

Сегодня издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает.