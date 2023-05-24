Встреча министров обороны в формате "Рамштайн" состоится завтра. В фокусе внимания будет военная помощь Украине, в том числе поставки авиации.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Сегодня на заседании Ставки министр обороны докладывал, что завтра будет заседание "Рамштайна". Есть понимание, что это будет очередное заседание. Это уже вошло в классическую форму работы команды", - сказал он.

"Самолеты, танки, боеприпасы - все, что необходимо для нашей победы", - сказал он.

Напомним, что накануне главком Валерий Залужный обсудил с командующим войск НАТО в Европе усиление украинской ПВО, поставки F-16 и боеприпасов.

При этом Пентагон заявляет, что поставки F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не для наступления.

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