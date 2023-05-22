Появилась реакция РФ на вчерашнее заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты не возражают против ударов по Крымскому полуострову.

В МИД РФ заявили, что собираются "найти способ", как не допустить таких ударов.

"Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз и нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будут надежно обеспечены", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков также прокомментировал возможные поставки истребителей F-16, заявив, для Москвы было ясно, что вся номенклатура вооружений рано или поздно окажется в Украине.

Напомним, что Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые потенциально достают до Крыма.

Тем временем война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.