В Крыму сообщают, что беспилотник атаковал железную дорогу под Джанкоем - недалеко от станции Соленое Озеро.

Дрон оборвал контактные провода и упал недалеко от железнодорожного полотна, не повредив его. Но движение поездов приостановили.

Телеграм-каналы пишут, что дрон был сбит.

Позже т.н "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о сбитии четырех БПЛА в северной части полуострова.

Напомним, вчера под Симферополем сошел с рельс поезд - вероятно, в результате подрыва путей. "Страна" публиковала видео поезда, который идет по перегону в Крыму, где утром взорвали рельсы.

Украинская разведка прокомментировала аварию на крымской железной дороге, заявив о том, что "она устала".

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.