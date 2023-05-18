В Крыму грузовой поезд сошел с рельсов под Симферополем. Неофициально сообщают о подрыве
В четверг, 18 мая, в Крыму сообщают о сходе грузового поезда с рельсов на железной дороге в Симферопольском районе. Российские телеграм-каналы пишут о взрыве.
По данным телеграм-канала 112, взрыв произошел около 7 утра недалеко от села Чистенькое. Сейчас пути проверяют саперы. Задержаны два пассажирских состава, временно отменены электрички. Пострадавших нет.
Также другие телеграм-каналы РФ пишут, что взрывное устройство было заложено под пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Взрыв произошел в начале состава. Повреждены 50 метров полотна, под рельсами полутораметровая воронка. С рельсов сошли пять вагонов с зерном.
Местные власти уже заявили, что приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. При этом причины официально не называются. Подрыв официально пока не подтвержден.
Телеграм-каналы публикуют фото с места предполагаемого подрыва жд-путей в Симферопольском районе Крыма.
"Крымская железная дорога" объяснила сход поездов с зерном в Крыму "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
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