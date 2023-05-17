Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию главреда "Цензора" Юрия Бутусова о том, что большинство спецопераций на территории РФ осуществляла СБУ.

В своей программе журналист Марк Фейгин задал Арестовичу вопрос, согласен ли он с Бутусовым. Экс-советник Офиса президента ответил утвердительно.

"Бутусов иногда бывает прав. Профессионализм некоторых департаментов СБУ, особенно департамента контрразведки – зашкаливающий. У них учатся лучшие разведки мира. Англичане и американцы учатся у нашего департамента контрразведки, как проводить определенные операции. Наш "Моссад" давно сложился, ему аплодирует настоящий "Моссад", – сказал Арестович.

Ранее, комментируя заявления главы ГУР Кирилла Буданова, Юрий Бутусов заявил, что "подавляющее большинство успешных операций во вражеском тылу и в России у нас осуществляется силами СБУ, – и Крымский мост, и за несколькими исключениями все самые громкие диверсии за последние месяцы. А не ГУР, к сожалению".

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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