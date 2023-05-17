Главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов раскритиковал главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после его недавнего интервью.

Он заявил, что глава разведки слишком много времени уделяет пиару, а не своей непосредственной работе и пишет, что число интервью Буданова значительно превосходит число интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и других военных начальников.

Соответствующий пост Бутусов разместил на своей странице в Facebook.

Также Бутусов заявил, что "большая часть успешных операций в РФ совершена не силами ГУР, а Службой безопасности Украины", включая подрыв Крымского моста.

Кроме того, он намекнул, что часть операций ГУР, такие как штурм острова Змеиный и рейды в Энергодар - провалились.

"Когда параллельно узнаешь от сотрудников ГУР некоторые детали операций на Змеином, в Энергодаре и на оккупированной территории, то приходит на ум, что во время напряженных боевых действий было бы все же лучше, если бы начальник ГУ МО все свое время уделял качественному оперативному планированию, и пытался услышать подчиненных, а не очередную съемочную группу", - сообщил Бутусов.

"Если бы в Украине комитет по разведке при президенте работал не на бумаге, то уверен, что было бы кому подсказать президенту, что во время войны руководители силовых структур не должны проводить время в общении с журналистами, потому что у них должны быть другие приоритеты в работе. Не те приоритеты, которые указывает господин Гогилашвили. В спецслужбах и разведке во время войны требуется лидерство в успешных тайных операциях "за лентой". А не лидерство в пиаре", - считает Бутусов.

Напомним, в апреле британская газета The Times спустя почти полгода подтвердила заявления россиян о неудачной попытке украинского десанта высадиться в октябре прошлого года в районе Запорожской АЭС.

Как сообщала газета, украинский отряд численностью примерно 600 военнослужащих из элитных подразделений на 30 лодках действительно пытался захватить Запорожскую АЭС 19 октября прошлого года, но потерпел неудачу.

Что касается острова Змеиный, то российское командование сообщало о неудачном украинском десанте на остров в начале мая 2022 года. Украина это не подтверждала.

"Страна" подробно рассказывала о событиях на острове Змеиный в отдельном материале.