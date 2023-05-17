Глава ГУР Кирилл Буданов продолжает давать высокие оценки Евгению Пригожину. Вчера он высказал комплименты в адрес ЧВК "Вагнер", а сегодня предсказал победу Пригожина в противостоянии с командованием российской армии Сергей Шойгу и Валерием Герасимовым.

Об этом он сказал в интервью ISLND TV.

По его мнению, конфликт между куратором ЧВК и российскими военными уже не удастся погасить и в нем Пригожин возьмет вверх.

"И все закончится трибуналами", - заявил Буданов.

Сам Пригожин сегодня также рассуждал о своих перспективах.

На вопрос принял ли Шойгу его предложение о посещении Бахмута Пригожин сначала сказал, что "он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов".

А потом уточнил, что имел в виду "будущего министра обороны".

Это прозвучало как намек, что он сам метит на этот пост, стремясь сместить Шойгу.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона написала, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин имел контакты с украинской разведкой и предлагал сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов взамен на уход ВСУ из Бахмута.