Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов дал понять, что Украина причастна к убийствам известных россиян.

Об этом он сказал во время интервью проекту "Разные люди".

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", - сообщил Буданов.

При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву Захара Прилепина в России.

Напомним, авто Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде 6 мая.

А 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва погиб один из самых известных российских военкоров, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

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Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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