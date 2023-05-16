Глава ГУР Кирилл Буданов высказал комплименты в адрес куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Это произошло во время интервью Буданова проекту "Разные люди".

Глава ГУР сказал, что 80% того, что говорит Пригожин, - это правда. По его мнению, заявления Пригожина в адрес минобороны РФ - это не информационно-психологическая спецоперация россиян.

Буданов отметил, что ЧВК "показала максимальную эффективность, тогда как минобороны РФ - максимальную неэффективность".

Напомним, вчера газета The Washington Post со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона написала, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин имел контакты с украинской разведкой и предлагал сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов взамен на уход ВСУ из Бахмута.

Пригожин эту информацию отрицал, назвав ее вбросом с Рублевки. Однако сегодня дал понять, что с Будановым контакт имеет и собирается ему передать тело погибшего американца.