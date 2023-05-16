Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что передаст через главу украинской военной разведки Кирилла Буданова тело погибшего в боях за Бахмут американского добровольца Николаса Дуйэна Меймера, воевавшего в рядах ВСУ.

"Я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", - заявил Пригожин.

Напомним, вчера The Washington Post написала, что Пригожин через ГУР предлагал Украине сделку - уход ВСУ из Бахмута в обмен на информацию о местах расположения российских войск для нанесения по ним удара.

Пригожин эту информацию отрицал. Подробно об этом мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что в сети заметили пропажу части интервью Зеленского газете The Washington Post о Пригожине и Буданове. Обнаружилось, что из интервью убрали фрагмент, где президент ответил на серию вопросов, посвященных утечке американских секретных документов, о которой стало известно в апреле. В этой части разговора журналисты спрашивали о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, согласно документам, поддерживает контакты с украинской разведкой.