Народный депутат Евгений Шевченко был задействован ГУР, чтобы построить коммуникацию с Беларусью и не допустить ее участия в войне на стороне России.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов во время интервью проекту "Разные люди".

"Мы задействовали все возможные наши каналы для коммуникации (с Беларусью - Ред.), которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси как страны в эту войну - это первая цель. И второе: когда произошло вытеснение и бегство российской армии, чтобы не допустить повторных попыток заходов с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось добиться", - сказал Буданов.

Он пояснил, что упомянутый депутат - это Шевченко.

Летом в Верховной Раде произошел скандал с участием Шевченко: он пришел на заседание парламента в военной форме и сказал, что служит в разведке. Коллеги с ним вступили в перепалку, заявив, что не нужно в зале Рады кичиться военной формой. После этого Шевченко покинул зал, пошел переодеваться и не вернулся.

После этого Шевченко рассказал, что с первого дня войны служил в ГУР Минобороны.

Напомним, за год до войны, в апреле 2021-го, Шевченко встречался с Александром Лукашенко в Минске.