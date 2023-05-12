Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович включен в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Также в список попал российский актер Артур Смольянинов.

Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

По закону граждане, попавшие в перечень террористов, лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках и использовать деньги на банковских счетах.

Арестович прокомментировал в Твиттере это событие.

"Мелочь, а приятно", - написал он.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "9 рота", "Бумер" и "Белая гвардия". В январе он заявил, что ничего кроме ненависти к воющим россиянам не испытывает. Также он сказал, что для него "не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы". После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, а вскоре Смольянинова объявили в России иноагентом. В настоящее время он находится за пределами России.

Арестович до 17 января 2023 года был внештатным советником главы офиса президента Владимира Зеленского.