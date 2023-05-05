Минюст РФ включил в перечень иностранных агентов восемь человек, в числе которых депутат Госдумы VI созыва Мария Максакова-Игенбергс и соратники оппозиционера Алексея Навального. Также в список попали четыре компании.

Об этом сообщают российские СМИ.

По сведениям Минюста, Максакова-Игенбергс призывала к передаче Украине оружия, свержению действующей власти в России, "участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами" и распространяла материалы иноагентов.

Также иноагентами призваны:

политолог и аналитик Ян Матвеев - за выступления в поддержку Украины, отождествление России с нацистской Германией, "распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формировании негативного отношения к военной службе";

не живущий в России политик Александр Осовцов - за распространение материалов, созданных иноагентами, а также "негативной информации о деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ставя под сомнение ее легитимность", и выступление против "СВО";

политолог Иван Преображенский - за распространение материалов иноагентов, а также негативной информации о деятельности российской власти и российских военных, "неоднократное участие в митингах и шествиях";

живущий не в РФ соратник Навального Георгий Албуров - за распространение недостоверной информации о действиях российской армии, поддержку санкции против представителей российских властей, сотрудничество с организацией, включенной в реестр иностранных агентов;

соратница Навального Мария Певчих - за "распространение мнений, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации", публичную поддержку санкций против представителей российских властей, "призывы к свержению действующей государственной власти Российской Федерации";

юрист и политолог Владимир Пастухов - за "распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов";

Елена Агафонова - за распространение материалов, созданных иноагентами, и негативной информации о действиях российских чиновников и военных.

женское общественно-политическое движение "Мягкая сила" - за распространение материалов, направленных на формирование негативного образа России;

"Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group) - за "участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, поддержку от иностранных источников", а также пропаганду ЛГБТ-отношений вопреки "государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей";

"Тайга Инфо" - за распространение материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике;

"Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" - за распространение для неограниченного круга лиц негативной информации о работе органов российской госвласти и действиях ВС России.

В апреле юмориста Семена Слепакова занесли в список иностранных агентов.

А незадолго до этого в иноагенты попал лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский.