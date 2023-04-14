В России Минюст признал иностранным агентом музыканта и комика Семена Слепакова.

Слепаков внесен в список за получение поддержки от иностранных источников и высказывания против российской "спецоперации" в Украине, а также за то, что "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации", пояснил Минюст.

Помимо комика, в реестр попали журналисты Павел Каныгин и Игорь Яковенко, а также издания "Агентство", "Полигон" и фонд Карнеги за международный мир.

Одновременно с этим ведомство исключило из реестра АНО "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" и региональную общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина" по причине их ликвидации.

Всего в списке теперь числятся 581 физлицо и организация.

Понятие "иностранный агент" было введено в российское законодательство в 2012 году и изначально применялось к некоммерческим организациям, занимающимся политической деятельностью и получающим финансирование из-за рубежа. Позднее этот статус начали применять к физическим и юридическим лицам.

Ранее мы сообщали, что после начала войны Слепаков долго молчал, и только в сентябре записал песню. В ней он упомянул тему войны в Украине. Песня называется "Не все так однозначно" и высмеивает тех россиян, для которых даже после вторжения РФ и многих месяцев войны все остается "не так однозначно".

В марте полиция Москвы провела проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Проверка связана с публикацией песни, критикующей "специальную военную операцию" в Украине.