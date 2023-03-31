В России полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Проверка связана с публикацией песни, критикующей "специальную военную операцию" в Украине.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.

В настоящее время Слепаков находится за пределами России, в Израиле.

О какой песне идет речь, в полиции не уточнили. Но по данным СМИ это опубликованная 24 января "Колыбельная", в которой мать трехлетнего ребенка сокрушается, что нельзя отправить малыша сражаться с "укронацистами".

Ранее мы сообщали, что после начала войны Слепаков долго молчал, и только в сентябре записал песню. В ней он упомянул тему войны в Украине. Песня называется "Не все так однозначно" и высмеивает тех россиян, для которых даже после вторжения РФ и многих месяцев войны все остается "не так однозначно".