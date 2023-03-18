В двух московских барах вчера вечером полиция задержала около 50 человек (посетителей и сотрудников), обвинив заведения в спонсировании Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил сайт российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо" со ссылкой на посетителей заведений.

Очевидцы рассказали, что силовики пришли в Underdog и La Virgen Taqueria с электрошокерами и кувалдой. Об их применении в ходе задержаний не сообщалось. Однако свидетели говорят, что под угрозой применения этих средств полицейские заставили посетителей подпевать включенной ими музыке (песням Shaman, группы "Любэ", композициям "Синий платочек" и "Хей, ой, да конь мой вороной"), а также требовали от людей с татуировками раздеться, а одну девушку принудили написать на двери заведения "Z — за Россию".

В интернете появилось видео, на котором посетители по указке силовиков поют песню "Любэ" "Березы".

По данным "ОВД-Инфо", задержанных увезли в ОВД по Басманному району Москвы, откуда ближе к полуночи отпустили после проверки подписок в Телеграм.

В соцсетях Underdog появилась публикация, в которой говорится, что бар будет закрыт на неопределенное время по требованию полиции. La Virgen Taqueria написал, что заведение не будет работать 18 марта.

Летом 2022 года в Инстаграме La Virgen Taqueria появился пост о благотворительном маркете, выручку от которого отправят благотворительному объединению Kyiv Angels. Эта организация собирает деньги в том числе для ВСУ. После этого сотрудники бара столкнулись с угрозами и критикой. Скандал коснулся и персонала Underdog — другого проекта основателей La Virgen Taqueria.

Позже сотрудники La Virgen Taqueria заявили, что их аккаунт взломали, а маркет должен был помочь приюту "Твое собачье дело". После этого бар организовал акцию в поддержку российского Красного Креста и беженцев, которые находятся в России.

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