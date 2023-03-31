В России фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского признали иноагентом. Его данные 31 марта внесены в обновленный реестр Минюста РФ.

Причиной для внесения лидера группы "Ногу свело!" в список стали выступления музыканта в поддержку Украины и сотрудничество с иностранными структурами.

"М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны – Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины", - сказано на сайте ведомства.

В январе Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку. В списке она указана под своим настоящим именем Елизавета Гырдымова.

А в феврале певица Земфира Рамазанова была признана в РФ иностранным агентом. Причиной послужило то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах" с призывами против войны, "получала поддержку от иностранных источников".