Российская певица Земфира (Рамазанова) признана в РФ иностранным агентом.

Об этом сообщает министерство юстиции РФ.

10 февраля ведомство расширило список иностранных агентов, внеся в него восемь человек.

В сообщении министерства заявляется, что Земфира Рамазанова "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах" с призывами против войны, "получала поддержку от иностранных источников".



Помимо Земфиры, в список иноагентов добавлены:

политик Дмитрий Гудков;

политолог Аббас Галлямов;

ЛГБТ-активистка Александра Казанцева;

глава фонда "Насилию.нет" Анна Ривина;

журналист Сергей Асланян;

электоральный аналитик Сергей Шпилькин;

активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.

По состоянию на сегодня в перечень иностранных агентов включены не менее 550 участников — физлиц и организаций.

Ранее в этот список попала певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Незадолго до этого она дала в Литве концерт, сборы от которого обещала направить на нужды ВСУ.

Также украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.