Земфира Рамазанова. Фото: Фейсбук

Российская певица Земфира (Рамазанова) признана в РФ иностранным агентом.

Об этом сообщает министерство юстиции РФ.

10 февраля ведомство расширило список иностранных агентов, внеся в него восемь человек.

В сообщении министерства заявляется, что Земфира Рамазанова "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах" с призывами против войны, "получала поддержку от иностранных источников".
 
Помимо Земфиры, в список иноагентов добавлены:

  • политик Дмитрий Гудков;
  • политолог Аббас Галлямов;
  • ЛГБТ-активистка Александра Казанцева;
  • глава фонда "Насилию.нет" Анна Ривина;
  • журналист Сергей Асланян;
  • электоральный аналитик Сергей Шпилькин;
  • активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.

По состоянию на сегодня в перечень иностранных агентов включены не менее 550 участников — физлиц и организаций.

Ранее в этот список попала певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Незадолго до этого она дала в Литве концерт, сборы от которого обещала направить на нужды ВСУ. 

Также украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.

 

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