Певицу Земфиру признали в России иностранным агентом
Российская певица Земфира (Рамазанова) признана в РФ иностранным агентом.
Об этом сообщает министерство юстиции РФ.
10 февраля ведомство расширило список иностранных агентов, внеся в него восемь человек.
В сообщении министерства заявляется, что Земфира Рамазанова "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах" с призывами против войны, "получала поддержку от иностранных источников".
Помимо Земфиры, в список иноагентов добавлены:
- политик Дмитрий Гудков;
- политолог Аббас Галлямов;
- ЛГБТ-активистка Александра Казанцева;
- глава фонда "Насилию.нет" Анна Ривина;
- журналист Сергей Асланян;
- электоральный аналитик Сергей Шпилькин;
- активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.
По состоянию на сегодня в перечень иностранных агентов включены не менее 550 участников — физлиц и организаций.
Ранее в этот список попала певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Незадолго до этого она дала в Литве концерт, сборы от которого обещала направить на нужды ВСУ.
Также украинского продюсера Александра Роднянского в России признали иноагентом.