Минюст России включил в список иноагентов блогера Варламова и юриста Чикова
Минюст РФ включил в список иноагентов оппозиционного блогера Илью Варламова и юриста-правозащитника Павла Чикова.
Чикова объявили агентом после того, как он провел сбор информации по раздаче повесток в регионах России.
Напомним, что также сегодня российского оппозиционного блогера Каца заочно арестовали в РФ по делу о "фейках про армию".
Ранее Минюст России признал иноагентом фронтмена группы Little Big Илью Прусикина.
Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.
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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.