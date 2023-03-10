В российской оппозиции разгорается большой скандал.

Два дня назад Фонд борьбы с коррупцией (основан Навальным) опубликовал расследование, в котором сообщил, что известный журналист Алексей Венедиктов среди прочих получает деньги от мэра Москвы Собянина из бюджета московской программы "Мой район".

Ответ Венедиктова не заставил себя ждать. Он опубликовал письмо главы ФБК и ближайшего соратника Навального Леонида Волкова в офис Жозепа Борреля с просьбой снять санкции с российского олигарха Михаила Фридмана.

Сегодня Волков опубликовал в своем тг-канале пост, в котором подтвердил подлинность письма и заявил, что оно было "большой политической ошибкой", так как "я превысил свои полномочия - подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил".

Он также сказал, что "принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности" в качестве главы ФБК.

"У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся", – так объяснил Волков отправку письма в защиту Фридмана.

Напомним, сегодня появилась информация, что Фридман и его партнёры собираются продать Альфа-банк в России, рассчитывая, что на Западе после этого с них снимут санкции.