Российского оппозиционного блогера Максима Каца заочно арестовали по делу о "фейках про армию". Заседание, на котором принималось решение о заочном аресте Каца, прошло сегодня утром. Решение вынесла судья Наталия Дударь.

Об этом пишет "Медиазона".

Кац покинул Россию с началом российского вторжения в Украину. В конце октября МВД РФ объявило его в международный розыск, но причины не назывались.

Сам Кац заявлял, что дело заведено по статье о "фейках" про российскую армию.

В октябре Кац был внесен на Миротворец, после того, как украинцы в соцсетях захейтили Каца, несмотря на то, что он выступает с осуждением вторжения, защищает Украину и критикует Путина. Тогда причиной стала фраза Каца о том, что "русскоязычное пространство как было общим, так и останется дальше".

Так блогер ответил одной из своих подписчиц, которая заявляла, что Украина и Россия должны разойтись "на десятилетия". Кац возразил, что это невозможно в силу единого языкового пространства. После этого ему написали десятки комментариев. В том числе с пожеланиями смерти не только Кацу, но и всем россиянам. Включая тех, кто против Путина.