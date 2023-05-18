Появилось видео поезда, который идет на перегоне Чистенькая – Почтовое участка Симферополь – Севастополь.

Кадры опубликовали крымские телеграм-сообщества.

Напомним, сегодня утром на этом участке были взорваны пути, с рельсов сошли вагоны грузового поезда.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины на это заявили, что железная дорога "устала", потому что по ней перевозили вооружение.

Между тем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.