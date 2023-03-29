"Укрзализныця" показала специальные санитарные поезда, которыми эвакуируют раненых.

Первый медицинский поезд был создан в прошлом году и запущен 26 марта 2022 года, его "Укрзализныця" построила из бывших вагонов-ресторанов.

В нем есть реанимация, кислородная станция и автономная система электроподачи. За один раз он может перевезти 43 тяжелобольных или маломобильных пациентов и сопровождающих их лиц.

С апреля 2022 года этот поезд совершил уже 99 поездок, перевезя более трех тысяч пациентов в разные регионы Украины.

"Бок о бок с железнодорожниками работает интернациональная медицинская команда в составе терапевтов, хирургов, анестезиологов и медицинских сестер", - сказали в компании.

"Укрзализныця" не прекратит медицинские рейсы, пока в них есть нужда. Маршруты и остановки поезда держатся в секрете из соображений безопасности медиков и эвакуированных.

Между тем война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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