Компания "Укрзализныця" сообщила о новых правилах перевозок пассажиров и багажа. Самый принципиальный момент - возврат средств за проездной документ и заказов на перевозку.

Что изменила компания в правилах перевозки:

упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (теперь его можно производить онлайн);

разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее чем за 9 часов);

разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было ранее) после отправления поезда (не более чем через час после отправления, стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета возможен только оффлайн);

урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;

уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;

введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало – местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, определен порядок оформления и возвращения проездных документов для них.

Ранее сообщалось, что нулевой километр украинских железных дорог перенесен из Москвы в Киев. Символическая отметка установлена на первой платформе главного вокзала Киева.

Также стало известно, что "Укрзализныця" запустит поезд из Львова в Краматорск. Где купить билеты и расписание рейса.