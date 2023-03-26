Возврат всей цены билета и местные поезда. "Укрзализныця" изменила правила перевозки пассажиров и багажа
Компания "Укрзализныця" сообщила о новых правилах перевозок пассажиров и багажа. Самый принципиальный момент - возврат средств за проездной документ и заказов на перевозку.
Что изменила компания в правилах перевозки:
- упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (теперь его можно производить онлайн);
- разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее чем за 9 часов);
- разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было ранее) после отправления поезда (не более чем через час после отправления, стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета возможен только оффлайн);
- урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
- уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
- введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало – местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, определен порядок оформления и возвращения проездных документов для них.
Ранее сообщалось, что нулевой километр украинских железных дорог перенесен из Москвы в Киев. Символическая отметка установлена на первой платформе главного вокзала Киева.
Также стало известно, что "Укрзализныця" запустит поезд из Львова в Краматорск. Где купить билеты и расписание рейса.
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