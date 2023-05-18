В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали информацию о сходе грузового поезда с рельсов на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона заявил, что железная дорога "устала", потому что по ней перевозили вооружение.

"По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи, но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", - заявил Юсов.

Он добавил, что "нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину".

Напомним, местные власти заявили, что после инцидента приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. При этом причины официально не называются.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

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