Очередная железнодорожная авария в США. В штате Миннесота сошел с рельсов и загорелся поезд, который перевозил, в том числе, этанол.

Об этом сообщает CNN.

В результате также загорелись несколько автомобилей, однако обошлось без пострадавших. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Напомним, в феврале крупная химическая катастрофа произошла в штате Огайо, где сошел с рельсов поезд с опасными веществами. В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак.

Ранее мы писали, что 1 марта во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ.

Также мы сообщали, что в американском штате Вашингтон перевернулись вагоны с дизельным топливом. Крушение произошло в племенной резервации Суиномиш недалеко от Анакортеса. По данным Департамента экологии штата, большая часть из 5 000 галлонов (почти 19 000 литров) пролитого дизельного топлива вытекла на землю.