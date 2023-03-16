В Сети появились фото крушения поезда в штате Вашингтон (США).

Соответствующие снимки публикует ABC News.

Как сообщает ABC News, крушение произошло в племенной резервации Суиномиш недалеко от Анакортеса.

Известно, что поезд направлялся на восток, когда локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, не доехав до моста.

По данным Департамента экологии штата, большая часть из 5 000 галлонов (почти 19 000 литров) пролитого дизельного топлива вытекла на землю.

Ранее мы писали, что 1 марта во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ.

Также "Страна" сообщала, что в США назвали причину схода с рельсов поезда с химикатами в Огайо. Оказалось, что все дело было в перегретом подшипнике.

Крушение 150-вагонного поезда Norfolk Southern Railway с опасными химикатами в Ист-Палестайн произошло 3 февраля. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Экологи считают, что теперь город Восточная Палестина в Огайо непригоден для жизни, хотя власти утверждают обратное.