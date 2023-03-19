К берегам Флориды и других береговых линий по всему Мексиканскому заливу приближается гигантский сгусток морских водорослей, в два раза превышающий ширину континентальной части США, который угрожает туристическому сезону.

Об этом сообщает CNN.

В этом году цветение этого вида водорослей - саргассума - началось необычно рано, сказал доктор Брайан Лапойнт, исследователь из Океанографического института отделения Харбор-Бранч при Атлантическом университете Флориды.

Газ, выделяемый гниющими водорослями, токсичен и может вызвать проблемы с дыханием, сообщает телеканал.

Перемещаясь на запад, сгусток летом пройдет через Карибское море и поднимется в Мексиканский залив. Ожидается, что водоросли появятся на пляжах Флориды примерно в июле, сказал Лапойнт.

"Это совершенно новый океанографический феномен, который создает такую проблему - действительно катастрофическую проблему - для туризма в Карибском регионе, где он накапливается на пляжах", - говорит ученый.

Напомним, в сентябре прошлого года губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата к эвакуации после усиления урагана "Иан".

Также "Страна" писала, что губернатор Флориды раскритиковал президента США Джо Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки. После этого МИД пригласил Десантиса в Украину.