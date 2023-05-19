В пятницу, 19 мая, в Украине идет уже 450-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 18 мая.
Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.
19 мая
08.20 Сводка по ночным обстрелам от Воздушного командования.
В ночь на 19 мая атаки были с северного и юго-восточного направлений дронами "Шахид" и крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря.
Зафиксированы пуски 22 "Шахидов" (16 сбиты) и шести "Калибров" (три сбиты).
08.15 На саммите "Большой семерки" в Хиросиме, куда, судя по всему, летит и Зеленский, будет обсуждаться возможность переговоров о перемирии в Украине или о мирном соглашении.
Об этом пишет New York Times.
Также дискуссии будут касаться санкций и того, предоставлять ли Киеву истребители F-16. Сам же украинский президент поедет на саммит "в поисках оружия и помощи".
Издание указывает на еще один аспект визита Зеленского. На саммите будут присутствовать лидеры Индии, Бразилии и других стран, "которые неохотно поддерживали Украину".
"Присутствие Зеленского может затруднить для них сохранение этой позиции", - заявили изданию несколько официальных лиц.
08.05 Мэр Львова сообщил о ночном взрыве.
"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет", - написал Садовой.
07.50 Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Россияне ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор ликвидируют огонь.
Из-за атаки РФ пожар возник и в четырехэтажном админздании. Ее уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
07.45 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.
За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных ударов. Была сбита 21 крылатая ракета, а также 8 беспилотников разного типа.
За минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Там же противник пытался наступать на Ивановское.
Под Авдеевкой россияне атаковали Северное и Первомайское, без успеха. Также отражены атаки противника в районе Марьинки и Новомихайловки.
07.35 Владимир Зеленский лично приедет на саммит G7 в Японии.
По данным Bloomberg, Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств".
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Зеленский присоединится к саммиту G7 по видеосвязи.
06.45 Сегодня ночью была десятая воздушная атака РФ на Киев с начала мая.
В КГВА сообщили подробности.
Последняя воздушная тревога в столице была связана с применением беспилотников. По предварительным данным, россияне запустили "Шахеды". Атака происходила в несколько волн, с короткими интервалами между ними. Так россияне пытаются истощить ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.
Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены. Удары по Киеву не допущены.