Специальный представитель Китая по мирному урегулированию в Украине Ли Хуэй отправился в европейское турне, первым пунктом которого стал Киев.

Ли Хуэй встретился с ключевыми людьми из украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского.

И хоть обе стороны заявили в общем-то противоположные позиции по поводу перспектив мирного урегулирования (Киев по-прежнему настаивает на выводе российских войск за пределы границ 1991 года как условии любых переговоров, а Китай выступает за скорейшее перемирие без вывода войск РФ), визит Ли Хуэй совпал по времени с активизацией миротворческих усилий и других стран.

В частности, в качестве посредников для прекращения войны хотят выступить страны Африки. Свою миссию со спецпосланниками готовит и Ватикан. Кроме того, в западных СМИ идет целая серия статей о том, что в США готовы рассмотреть "корейский сценарий" урегулирования (то есть - заморозка конфликта по действующей линии фронта, о чем, по сути, говорится и в китайском мирном плане), в случае, если до конца лета ВСУ не добьются серьезных успехов на фронте.

Впрочем, пока от украинских властей звучит однозначная позиция - никаких переговоров, которые бы предусматривали уступки территорий, Киев вести не будет. И сейчас основной акцент Зеленский делает на "выбивании" из западных союзников необходимых поставок вооружений (дальнобойных ракет и самолетов) для успеха готовящегося наступления. И в зависимости от его итогов, судя по всему, Банковая и определится со своим отношением к предложениям "корейского сценария". В том числе и от Китая.

Но и сейчас украинские власти заинтересованы вести диалог с Китаем, признавая его статус как возможного посредника для мирного урегулирования и создавая впечатление о заинтересованности Киева в его миротворческих усилиях. Как минимум с тактической целью: для того, чтоб удержать КНР от прямой военной поддержки России в виде поставок вооружений. Ведь в таком случае на роль посредника Китаю будет претендовать трудно.

Подробности - в материале "Страны".

Желанный дорогой гость

В планах китайской делегации во главе с Ли Хуэйем, кроме Украины, посетить Польшу, Францию, Германию и Россию. Но еще, по данным китайских СМИ, спецпредставитель перед поездкой в Москву планирует нанести визит в Брюсселе, где встретится, помимо прочего, с управляющим директором внешнеполитической службы ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом.

По ранее заявленному графику Ли Хуэй должен быть приехать в Киев 16 мая и пробыть в украинской столице два дня. Как сообщала "Страна", о его визите договорились в ходе телефонного разговора 26 апреля между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином.

В реальности Ли Хуэй прибыл в Киев 17 мая.

Мы писали, что сначала Ли Хэй встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили "актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии", - говорится, в частности, в сообщении украинского МИДа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба первым из украинского руководства встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэйя, фото: fmprc.gov.cn

Чуть позже министр стал одним из участников встречи с Ли Хуэйем в Офисе президента. Согласно сообщению ОП, прошла она в форме брифинга. Он подразумевает сжатое информирование о позиции стороны по определенным вопросам, при этом другая сторона может задавать уточняющие вопросы, переспрашивать, но не высказывать свое мнение (это и отличает брифинг от переговоров).

Как заявляет Офис президента, Ермак и Кулеба "подробно" рассказали о т.н. "формуле мира" Зеленского, на основе которой Киев хочет добиваться урегулирования конфликта с Россией.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира", – заявил глава ОП.

По сообщениям западной прессы, Ли Хуэй также встретился с президентом Зеленским. В свою очередь МИД КНР проинформировал о встрече с руководством Минобороны Украины.

"В Киеве приняли спецпредставителя Ли Хуэйя с коллегами на очень высоком уровне. Кроме Зеленского и руководителя президентского Офиса Ермака и главы МИДа, с ним говорил руководство Минобороны. Это был серьезный знак внимания", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В сообщении китайского МИДа говорится, что спецпредставитель на переговорах в Киеве поднял тему плана по мирному урегулированию войны в Украине, инициированного Пекином. Эти предложения остаются главными ориентирами для дипломатических усилий китайского руководства. При этом, по словам Ли Хуэйя, "панацеи" для этого кризиса нет. Чтобы закончить войну, нужно "повышать доверие и создавать условия для прекращения огня и мирных переговоров", чему Китай якобы готов всячески содействовать.

Напомним, китайский мирный план был опубликован 24 февраля этого года и предусматривает, прежде всего, скорейшее прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск из Украины и переход к двусторонним переговорам между Киевом и Москвой.

Что противоречит мирному плану Зеленского, в основе которого лежит вывод российских войск на границы 1991 года.

Украинские акценты

Говоря о визите в целом, нужно помнить, что китайский спецпредставитель неслучайно начал его с Киева, а закончит в Москве. "Это значит, что стороны конфликта - это крайности, тогда как в Варшаве, Париже, Берлине и Брюсселе можно обсуждать возможные компромиссные модели", - полагает политолог Бортник.

Но надо понимать, что это турне Ли Хуэйя по столицам, скорее всего, будет не последнее. "Первый визит носит предварительный характер, преследует цель сбора информации по маршруту. Ну и конечно, таким образом Китай продвигает себя в качестве переговорщика по глобальным вопросам, ратующего за мир", - комментирует эксперт.

По его словам, вполне логично, что спецпредставитель повторяет уже известные китайские тезисы относительно разрешения конфликта в Украине.

"У него четкий мандат. Какие-то новые предложения по ситуации могут прозвучать только от руководства Китая, которое опирается на собственный мирный план. Хотя, напомню, правильнее говорить "Позиция Китая по политическому разрешению украинского кризиса". Это рабочий вариант без особой конкретики, за которым, возможно, со временем последуют некие более четкие предложения - собственно, мирный план", - полагает Бортник.

А вот украинская сторона конкретизировала, по каким направлениями она готова работать с Пекином.

"Это дает нам понять брифинг в Офисе президента. Украинские официальная лица четко дали понять, в каких моментах Киев согласен на китайское посредничество. На территориальные уступки никто не пойдет, что было сказано и в ходе телефонного разговора 26 апреля, и на брифинге", - комментирует глава правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод "Стране".

Она положительно оценивает перспективы "челночной" дипломатии Ли Хуэйя, называя миссию спецпредставителя "конструктивным шагом Китая", выгодным и Украине."Нам нужно продвигать то, что нужно нам, наши интересы. У нас есть "формула мира" Зеленского и теперь возможность общаться через инструмент, имя которому Ли Хуэй", - отвечает она.

По ее мнению, Пекин способен услышать Киев."На брифинге представителя китайского МИДа в ответ на вопрос о миссии Ли Хуэйя не зря прозвучало, что на основе "Позиции Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса" китайская сторона желает продвигать "наибольший общий консенсус, сформированный международным сообществом" для разрешения конфликта. Без учета мнения украинской стороны вряд ли это будет какой-то консенсус", - полагает эксперт.

Что интересно: эксперты считают неслучайным совпадение начала миссии Ли Хуэйя с мирными инициативами лидеров Бразилии, ЮАР и ряда других стран Африки.

Политолог Бортник говорит, что это могут согласованные действия.

"Позиции Китая и Бразилии, африканских стран в принципе близки. Все разделяют мнение Китая о необходимости немедленного прекращения военных действий с фактической фиксацией линии соприкосновения. Это в корне не разделяет, скажем так, украино-американо-британская позиция. Возможно, Пекин в ходе визитов представителей Бразилии и стран Африки будет тестировать глубину несогласия украинской стороны с этим и другими пунктами", - предполагает эксперт.

То есть идет некая сверка позиций и поиск решений на тот случай, если конфликт решат останавливать.

К слову, в СМИ обсуждается конспирологическая теория о том, что Китай якобы предлагает Украине отказаться вообще от наступления и перейти к мирным переговорам уже сейчас. Никаких доказательств этому нет, да и малореально, чтобы Зеленский сейчас был бы готов вообще рассматривать такой вариант.

Но примечательно, что с визитом Ли Хуэя в Киев совпала и серия статей в западных СМИ про обсуждение в Вашингтоне "корейского сценария" и о том, что у Украины "есть время до сентября". А также с рядом заявлений (например, Лукашенко) о том, что "никакого контрнаступления вообще не будет".

Но, повторимся, очевидно, что усилия Зеленского сейчас направлены ровно в другом направлении - в получении максимально возможной помощи для подготовки наступления. И уже в зависимости от его итогов украинские власти будут определяться с дальнейшими действиями отношением к "корейскому сценарию".

Ну а пока переговоры с Китаем важны для Киева как своего рода предохранитель от прямой военной поддержки России со стороны КНР (например, через поставки оружия). Не исключено, что украинские власти надеются, что пока Пекин рассчитывает сыграть свою роль в мирном урегулировании, открыто помогать РФ воевать с Украиной он не будет, чтоб не потерять статус посредника.