Союзники Украины опасаются, что помощь США иссякнет в 2024 году. А итогом контрнаступления ВСУ на Западе видят переговоры о мире с Россией.

Об этом пишет Financial Times.

Американские официальные лица заявили газете, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев.

Если деньги будут выделены снова, то США, вероятно, могут позволить себе нынешний уровень поддержки в течение года или, возможно, двух, но не более. "Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи", - заявил чиновник.

Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода войны и "последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", говорится в материале.

"Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, то международное давление с целью привести их к переговорам будет огромным", - сказал один из чиновников. По его словам, "то же самое верно и для России, если контрнаступление оставит их разбитыми".

Но западные официальные лица также надеются, что контрнаступление Украины заставит Путина "договориться об условиях мира в той или иной форме". Некоторые представители администрации Байдена видят в этом возможность для Киева начать переговоры.

Военные оценки США говорят о том, что Украина вряд ли сможет достичь всех своих политических целей на поле боя в этом году, даже если она добьется успехов во время контрнаступления. Украинские и европейские официальные лица также признают эту точку зрения в частном порядке.

"Мы все можем согласиться с тем, что в следующем году мы хотели бы оказаться в другом месте, где-то ближе к миру, ближе к восстановлению стабильности и суверенитета Украины", - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил, что Украина хочет завершить войну к зиме.