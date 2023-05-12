Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом военные действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные РФ территории, а контрнаступлений при этом может быть несколько.

Об этом Данилов заявил в комментарии Report.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", - сказал он, отвечая на тезис журналиста про то, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой.

"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", - сказал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников озвучил вероятные сроки завершения войны и исключил возможность переговоров с Путиным. По его мнению, война может закончиться в этом году, а Украина не пойдет на мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

А Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина может победить до осени следующего года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.