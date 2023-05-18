Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для прекращения войны в Украине стороны должны разработать новый документ для переговоров. Контрнаступление ВСУ он назвал "самой большой дезинформацией" и считает его невозможным.

"Это просто безумие! Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие!", - заявил Лукашенко.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что заявлениями о скором наступлении Украина хочет дезориентировать противника.

Также президент Владимир Зеленский не уверен, что контрнаступление ВСУ позволит полностью восстановить суверенитет Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.