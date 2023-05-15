После появления слухов о тяжелой болезни Александра Лукашенко, президент Беларуси появился на публике.

Телеграмм-канал "Пул первого" сообщает, что сегодня он "работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне".

При этом на опубликованных фото у президента Беларуси виден бинт на левой руке.

При этом, на фото с парада в Москве у него также замечали бинт, но на правой руке.

Отметим, что это первое появление Лукашенко на публике с 9 мая. В тот день на параде в Минске Лукашенко впервые не выступал. Тем не менее, он стоял на параде и был на возложении цветов к монументу Победы.

На днях президент Беларуси впервые не появился на торжествах в честь Дня госфлага.

В воскресенье Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси

Вчера первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко перестал появляться на публике после мероприятий в честь Дня Победы в Москве и Минске по причине плохого самочувствия. Называть диагноз он отказался, ограничившись фразой: "Там ничего такого сверхъестественного нет".

Белорусская оппозиция утверждает, что у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.