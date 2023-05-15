Белорусская оппозиция заявляет, что у президента Беларуси Александра Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.

Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Павел Латушко на своем Youtube-канале, ссылаясь на свои источники.

Латушко отметил, что Лукашенко не был на людях уже пять дней, хотя ранее даже в отпусках подчеркивал, что "круглосуточно работает", появляясь в публичном поле.

Инфекционно-аллергический миокардит - это болезнь сердечной мышцы, вызываемая различными инфекциями (например, гриппом).

Последний раз Александр Лукашенко появлялся на публике 9 мая. Хотя и не присутствовал на обеде. По данным российских пабликов - по состоянию здоровья.

Затем на параде в Минске Лукашенко впервые не выступал. Но стоял на параде и был на возложении цветов к монументу Победы.

В воскресенье Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси

Вчера первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко перестал появляться на публике после мероприятий в честь Дня Победы в Москве и Минске по причине плохого самочувствия. Он добавил, что у Лукашенко не ковид, а другое заболевание. Однако назвать диагноз он отказался, ограничившись фразой: "Там ничего такого сверхъестественного нет".