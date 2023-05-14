Президент Беларуси Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, который в этом году отмечается 14 мая. Это произошло на фоне разноречивой информации об ухудшении его здоровья.

В прошлом году Лукашенко участие в церемонии принимал и речь на площади Государственного флага в Минске произносил.

Вместо него торжественную речь произнес премьер-министр Роман Головченко. При этом на сайте президента поздравление с Днем флага, герба и гимна размещено.

Ранее, напомним, Лукашенко не выступил на параде 9 мая, хотя и стоял на трибуне. Наблюдались признаки того, что президент Беларуси действительно не слишком хорошо себя чувствует. Вместо Лукашенко "по его поручению" речь произнес министр обороны Виктор Хренин. Президент при этом стоял рядом. Вместе с Лукашенко на торжествах в Минске присутствовали его трое сыновей.

Позже в Кремле объяснили отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на неформальном обеде после парада в Москве. Там заявили, что президент Беларуси улетел на мероприятия в Минск. После военного парада президент РФ Владимир Путин и иностранные лидеры, среди которых был Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный обед в Кремле, на котором Лукашенко не было.

Российские телеграмм-каналы писали, что Лукашенко не присутствовал на обеде по состоянию здоровья. В аэропорт его сопровождала машина скорой помощи.