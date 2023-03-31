Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прощает лесбиянок, но к геям он не столь толерантен.

Об этом он сказал во время своего послания белорусскому народу и Национальному собранию.

"Девчонок, я как президент прощаю. Беру на себя эту вину, и на вас. Значит мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то. Значит, они начинают там... Ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геев - это же извращенцы, это мерзость последняя", - заявил он.

В то же время, как следует из его речи, к геям, которые хорошо работают, у него отношение более-менее нормальное, хотя "пропаганду ЛГБТ" он допускать не намерен.

"Я поручил, доложите мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают. Дай бог негеям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям. Ну, давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. Ну к чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают, работают хорошо. Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще ни один мужик не родил. Поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нужны люди. Детки. Мужики не рожают. Поэтому давай придерживаться классической семьи", - сказал Лукашенко.

Ранее в той же речи он призвал немедленно объявить перемирие в Украине, чтобы избежать мировой войны.

Также во время выступления Лукашенко сказал о планах Польши вторгнуться в Беларусь.