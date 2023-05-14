Президент Беларуси Александр Лукашенко перестал появляться на публике после мероприятий в честь Дня Победы в Москве и Минске по причине плохого самочувствия.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Его слова приводят российские СМИ.

"Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе", - сказал Затулин.

Он добавил, что у Лукашенко не ковид, а другое заболевание. Однако назвать диагноз он отказался, ограничившись фразой: "Там ничего такого сверхъестественного нет".

Затулин также прокомментировал неофициальные сообщения пресс-службы лидера Беларуси о том, что Лукашенко не появляется на публичных мероприятиях из-за работы с документацией.

"Может быть, что он действительно работает с документами", - не исключил парламентарий.

Напомним, Лукашенко не выступил на торжествах в Минске 9 мая, хотя и присутствовал на них. Вместо Лукашенко речь произнес министр обороны страны Виктор Хренин.

А сегодня церемония празднования Дня флага, герба и гимна Беларуси прошла без участия президента.